Эмбарго на Apple Vision Pro сняты - первые обзоры блоггеров, комплект, камера

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ПЕРВЫЕ ОБЗОРЫ

YouTube-блоггеры наконец-то получили возможность поделиться своими впечатлениями от новых очков дополненной реальности Apple Vision Pro накануне старта продаж в США.

На каналах Marques Brownlee, The Verge и других можно увидеть, что ждет пользователей в комплекте с Vision Pro. Это – запасные подушечки, ремешки, чехол, наружный аккумулятор, полотно для чистки и прочее.

Также в комплекте идут оптические линзы от ZEISS, крепящиеся магнитно внутри очков. Ремешки позволяют равномерно распределить вес гаджета на голове.

Относительно впечатлений от использования, Vision Pro получили похвалу за качество дисплея и трекинг рук, но критику за ужасное время автономной работы. Батареи хватает всего на 2-2.5 часа без подзарядки.

Блогеры также записали разговор друг с другом на Apple Vision Pro, честно говоря, выглядит это немного кринжево – как бесплатная ИИ подменяет движения губ, само лицо периодически исчезает как провал под хромокей. Но это только первая попытка такое сделать. Дальше, очевидно, будет лучше.

Итак, как и любой первый гаджет от Apple, Vision Pro имеет некоторые недостатки, но в целом выглядит как устройство из будущего. Да, некоторые фишки сейчас работают не очень, однако вспомните первый iPhone – там не было даже фронтальной камеры, однако революция произошла. Итак, надеемся, что вот оно – новое будущее!