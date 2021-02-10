Энтузиаст провел дроп-тест Apple Vision Pro стоимостью $3500 – видео!

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Не пережила падения с трех метров!

Гарнитура Apple Vision Pro стоимостью 3500 долларов недавно поступила в продажу. Несмотря на большую цену, некоторые энтузиасты решили проверить устройство на прочность.

Видео с канала AppleTrack показывает нам долговечность гарнитуры. При регулярном использовании типичный износ, такой как случайные удары о стены или двери, вызвал незначительные царапины на стекле Vision Pro, но не привел к значительным повреждениям.

Даже умышленные удары о стены не привели к разбиению стекла. Тем не менее, светонепроницаемое уплотнение, которое помогает блокировать окружающий свет, легко отклеивалось при тестировании.

Гарнитура также выдержала несколько падений на ковер с небольшой высоты, хотя динамики пострадали. В частности, правый динамик перестал работать после третьего падения из-за внутреннего разрыва ленты. Несмотря на это, гарнитура осталась в хорошем общем состоянии и была полностью пригодна для использования.

Но значительное падение с высоты 3 метров, в конце концов, привело к разбиению переднего стекла. Даже тогда стекло не разлетелось вдребезги, и гарнитура продолжала нормально функционировать.