Epic Games пожертвует доходы от Fortnite пострадавшим украинцам в войне с Россией

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В Украине идет война, развязанная Россией. Большое количество фондов, организаций и компаний протянули руку помощи стране в этой ситуации. Среди них — американская студия игр Epic Games. Было объявлено, что весь доход, который принесет новый сезон Fortnite с 20 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года будет направлен в качестве гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим в результате войны в Украине.

Денежные средства поступят на счета Direct Relief, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП). Это будут деньги, вырученные от продажи В-баксов, оформления подписок, подарочных боевых пропусков и от реализации косметических игровых предметов. К инициативе присоединился Xbox, и всю выручку от реализации Fortnite в Microsoft Store за аналогичный период перечислит в эти же фонды.

Напомним, что Fortnite одна из самых популярных игр в мире. Она и такие игры как Gears of War и Unreal Tournament, созданы Epic Games. Ранее студия игр объявила о прекращении коммерческих взаимоотношений с РФ.

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