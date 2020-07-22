Есть со скидкой Poco F2 Pro, наушники Xiaomi Air2 SE и смарт-камера
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POCO F2 Pro 5G
Характеристики: Snapdragon 865, 6.67" AMOLED, 4700мАч, 8K Video, NFC, 6/128 Гб
Предложение для РФ
Цена: $386,26 - https://lite.bz/t0Cl2N
Промокод "ALIPLUS1200"
Наушники Xiaomi Air2 SE
Характеристики: TWSEJ04WM, Bluetooth 5.0
Цена: $20,19 - https://lite.bz/cS7oNQ
Промокод "DHEarphone1"
Смарт-камера панорамная Blitzwolf
Характеристики: BW-SHC1, работает с Tuya/Smart Life/BlitzWolf APP
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Бесплатная доставка в РФ
Цена: $18,99 - https://fas.st/t2STN
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