Эволюция камер в 2022 году притормозит

416

Не ждите большого скачка в развитии мобильных камер в этом году

Последние пару лет производители устремились наращивать количество мегапикселей в камерах. Датчики разрешением 108 Мп стали делом обыденным в устройствах и прошлый год запомнится анонсом первого сенсора на 200 Мп. Но неожиданно производители притормозили в гонке мегапикселей и многие сделали ставку на датчики разрешением 50 Мп. Можно было подумать, что здравый разум и рационализм восторжествовал, но не все так однозначно.

Известный сетевой информатор Digital Chat Station считает, что дело отнюдь не благоразумии. Дефицит компонентов заставил производителей исходить из того что есть, ставить те комплектующие, которые доступны. Производство 50 Мп датчиков поставили на поток и прикупить их не составляет труда. На первый план выходят компактные 50 Мп сенсоры, где пальму первенства, по всей видимости, получит Samsung ISOCELL JN1 оптическим форматом 1/2,76ʺ.

Нехватка компонентов станет причиной того, что в 2022 году мы не увидим на рынке большое количество смартфонов с перископическими датчиками и сложными система стабилизации. Производителям придется ставить только то, что есть в свободном доступе, только бы не снижать темпы производства устройств.

﻿﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: weibo