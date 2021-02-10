Exynos 2400 медленнее Snapdragon 8 Gen 2 в тесте видеоядра, но совсем немного

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Exynos 2400 снова может оказаться медленным

Инсайдер Revegnus поделился данными тестирования встроенного видео процессора Exynos 2400. Тест проводился с использованием программы Powerboard 4.0. Результат показывает незначительное отставание от производительности Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.



Exynos 2400 – 10-ядерный процессор с видеочипом Xclipse 940 под кодовым названием Angle. Процессор был протестирован в составе смартфона SM-S921 из будущей линейки Samsung Galaxy S24. Интересно, что прототип телефона имел 6 ГБ оперативной памяти. Тест графического процессора дал 1656 баллов, в то время как нынешний Galaxy S23 с процессором Snapdragon 8 Gen 2 и 6 ГБ оперативной памяти получил несколько более высокую оценку – 1746 баллов, опередив Exynos 2400 на 90 баллов.



Однако Exynos 2400 будет конкурировать не с Snapdragon 8 Gen 2. Его конкурент – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который выйдет в конце этого месяца. Exynos 2400 все еще находится в состоянии тестового прототипа и может быть оптимизирован.



Будет интересно посмотреть, как Samsung будет сокращать разрыв между Exynos 2400 и более мощным чипом, поскольку оба процессора будут работать в серии Galaxy S24 и будут конкурировать внутри нее.﻿

Источник: Sparrows News