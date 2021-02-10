ФБР наладило продажу смартфонов с бэкдором для борьбы с преступностью

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Стало известно, как сотни преступников оказались за решеткой

На что только не идут правоохранительные органы только бы поймать преступников. Например, они создают фирму, которая занимается продажами «сверхзащищенных» смартфонов. Правда, покупателями устройств были в основной своей массе не обычные законопослушные и добропорядочные граждане, а преступники.

В прошлом месяце сеть облетела новость, что ФБР удалось провести блестящую операцию, в результате которой были арестованы сотни преступников. Как оказалось, своей поимкой они «обязаны» смартфонам с предустановленным приложением-мессенджером Anom, которые и были приобретены у подставной компании.

Anom – это утилита для скрытого обмена сообщениями, которую ФБР рекламировала как безопасную и конфиденциальную. Естественно, что преступники, купившие смартфоны «made in ФБР», использовали Anom для координации преступной деятельности. Но фишка в том, что вся переписка оказалась в руках сотрудников ФБР, благодаря чему они были в курсе всех преступных замыслов.

В качестве «приманок» и инструментов для слежки выступили смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 4a. Вместо традиционной оболочки Pixel, на них была установлена кастомная сборка ArcaneOS. О самом софте мало что известно за исключением того, что он не позволяет работать с целым рядом функций смартфона. Например, не работает большинство предустановленных приложений.

Для работы с мессенджером Anom необходимо было кликнуть по иконке с калькулятором, а в панели быстрого доступа был значок, позволяющий мгновенно очистить память (но никакой чистки на самом деле не было).

Известно, что некоторое количество «сверхзащищенных» смартфонов были приобретены законопослушными пользователями, страдающими паранойей преследования и слежки. Некоторые из них уже успели избавиться от устройств, продав их через площадки eBay и Craigslist за бесценок.

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Источник: androidauthority