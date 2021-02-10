Флагман Samsung Galaxy Tab S8 показали на рендерах

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Стильно и премиально

В первом квартале следующего года должна состояться премьера планшета Samsung Galaxy Tab S8. Это будет премиального уровня гаджет и сегодня у нас есть возможность увидеть то, какой дизайн он получит. Известный сетевой информатор @OnLeaks выложил качественные рендеры новинки.

Это будет тонкий и стильный планшет с небольшими рамками по периметру. Поговаривают, что новинка получит IPS-матрицу диагональю 11 дюймов разрешением 2560х1600 пикселей с частотой обновления 120 Гц. На лицевой стороне установят фронтальную камеру на 8-мегапикселей.

В основе Samsung Galaxy Tab S8 будет лежать процессор Snapdragon 888 с тактовой частотой 2,84 ГГц, оперативной памяти должно быть 8 Гб и постоянной 128 Гб. Питать новинку станет аккумулятор емкостью 8000 мАч с быстрой 45-ваттной зарядкой. На тыльной стороне установят систему из двух камер на 13 Мп + 5 Мп со светодиодной вспышкой. Весить планшет будет 504 грамма, и его толщина составит 6,24 мм.

Работать Samsung Galaxy Tab S8 должен под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой One UI. Анонс нового поколения планшетного ПК должен состояться в январе или феврале следующего года.

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Источник: zouton