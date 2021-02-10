Флагманы больше не нужны: компания BBK и ее будущий OnePlus Ace 3 внедрит то, что есть только у флагманов

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Флагманы больше не нужны

В последнее время все больше китайских производителей переносят фишки с флагманских смартфонов на свои более дешевые модели. Так было со сверхбыстрыми зарядками, камерами сверхвысокого разрешения, а буквально вчера относительно недорогой Redmi K60 Ultra дебютировал как первый Redmi с водозащитой IP68, действительно потрясающей новостью.

Но стало известно, что BBK планирует выпустить OnePlus Ace 2 Pro с самым мощным чипом Snapdragon 8 Gen 2 LV и 24/1024 ГБ памяти, но и на 2024 год у компании есть план. BBK уже отмечалось, внедрив в линейку середняков OPPO Reno 10 перископ-камеру.

По заверению инсайдера Digital Chat Station, BBK планирует популяризировать мощную беспроводную 50 Вт зарядку, которая якобы появится в нескольких субфлагманских продуктах. И хотя конкретики пока нет, можно предположить, что речь идет о будущих OnePlus Ace 3, Realme GT Neo 6 и OPPO Reno 12 и, возможно, наконец, OnePlus 12.

В общем, компания BBK славилась своими даже самыми флагманскими моделями, цена на которые больше походила для среднего бюджета. Все мы помним знаменитый OnePlus 6t.

Очень радует тот факт, что все больше компаний стараются развивать среднебюджетные смартфоны, ведь именно они являются той золотой серединой, что позволяет пользователю получить хорошую производительность, хороший дизайн и премиальные материалы и не за все деньги мира, а ввиду будущего подорожания флагманских процессоров. Qualcomm , такие смартфоны могут пользоваться все большей популярностью.

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Источник: weibo