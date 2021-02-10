Galaxy S24 скопировал в iPhone ключевую фишку с Always-On-Display

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Противоречивая фича

Новые флагманы Samsung Galaxy S24 получили обновленный режим Always On Display, напоминающий аналогичный iPhone. Теперь по умолчанию на выключенном экране отображаются размытые версии живых обоев, а не черный фон.

Напомним, еще пару лет назад фанатов Apple постоянно травили в интернете за отсутствие AOD в iPhone, высмеивая "инновационность" компании. Но вот, наконец, в прошлом году вышел iPhone 14 Pro с долгожданной функцией.

И как назло, оказалось, что этот AOD - полное только. Слишком яркий, отвлекающий и быстро разряжающий батарею. Сами же айфонята начали жаловаться и требовать хотя бы опцию черного фона, которую в остальных добавили.

Но Samsung решил – если в Apple сделали, значит это должно быть круто! И ввел аналогичный AOD по умолчанию в новых Galaxy S24. Правда, добавил возможность вырезать центральный объект из обоев, но суть та же – показывать размытые живые картинки на выключенном экране.

Ну что ж, остается спросить фанатов Samsung, как так, что не самые удачные опции Apple вы копируете?) Хотя, и удачные, стек виджетов тоже. А как же «Android первые ввели – значит лучше»?) Одни копируют уже давно реализуемое, а другое копируют эту копию. Иронический круг технологий выходит.

Источник - androidpolice