Galaxy S24 Ultra может потерять зум камеру, что будет вместо нее?

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Меньше не значит хуже

Не смотря на то, что к выходу следующего поколения флагмана от Samsung Galaxy S24 Ultra еще десять месяцев уже начали поступать первые слухи по поводу его характеристик. Прогнозируют что количество камер на задней панели уменьшится до трех вместо четырех.

Если говорить конкретнее, то избавятся от телемодуля с трехкратным приближением. На первый взгляд, может показаться, что это даунгрейд, однако по словам очень авторитетного инсайдера все может быть совсем иначе.

Ice Universe утверждает, что Samsung может обладать новой универсальной камерой. Компания может использовать объектив с непрерывным перископическим увеличением в пределах от 3 до 10 раз, подобно модулю телеобъектива, который LG продемонстрировала в прошлом году в качестве прототипа.

Это позволит одной телеобъективной камере Galaxy S24 Ultra выполнять работу двух зум-камер Galaxy S23 Ultra. Кроме того, новая камера может предложить лучшее качество изображения с промежуточными диапазонами масштабирования, что было невозможно в модели нынешней.

Также не нужно забывать об основном модуле на 200 Мп, который может делать качественные фото с цифровым зумом до 3х. Поэтому на самом деле такое решение сможет освободить чуть-чуть места внутри смартфона для аккумулятора или других полезных деталей без ухудшения фото возможностей.

Конечно истоки, которые случаются столь заранее, надо воспринимать с определенной судьбой скептицизма, но учитывая авторитет инсайдера такая вероятность остается очень высокой.

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Источник: phonearena