Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA

Galaxy S24 Ultra получит значительно улучшенный модуль камеры

09.08.2023 228 0

﻿

Этот модуль камеры не меняли уже 3 года


Через несколько месяцев Samsung планирует представить следующее поколение серии Galaxy S24, но уже сейчас появляется множество истоков этой модели. Однако, если верить новым данным, то нас ждет обновление в камере, в старшей модели – Galaxy S24 Ultra.


Известный инсайдер Ice Universe раскрывает, что Galaxy S24 Ultra будет комплектоваться новым телевизором х3 – 50-мегапиксельным модулем (вероятно, Sony IMX 890, как у OPPO Find X6 Pro ). По сравнению с 10-мегапиксельным телеобъективом с оптическим зумом 3x для Galaxy S23 Ultra это может считаться существенным обновлением для будущего Galaxy S24 Ultra.


 Galaxy S24 Ultra получит значительно улучшенный модуль камеры – фото 1

Но пока неизвестно о других модулях камеры, однако некоторые утверждают, что другие модули камер не претерпят физических изменений, а останутся как у предшественника, однако с улучшенным программным обеспечением.


Однако, в других аспектах, мы можем ожидать QHD+ AMOLED LTPO дисплеев для Galaxy S24 Ultra, и интересно, что дисплеи LTPO также планируются для моделей Galaxy S24 и S24+. Вероятно, все они получат чипсет Snapdragon 8 Gen 3, который будет анонсирован на саммите Snapdragon в октябре. Также возможны улучшения аккумулятора, One UI 6.0 на основе Android 14, улучшен датчик отпечатка пальца под дисплеем и многое другое для всей серии Galaxy S24.

 

Galaxy S24 Ultra получит значительно улучшенный модуль камеры – фото 2


Ожидается, что новые смартфоны Galaxy S24 поступят на рынок в начале следующего года, однако конкретных деталей пока нет, ведь это немного рано.

Читать также: Выбор Qualcomm, от которого будет зависеть весь Android рынок в следующем году


 Источник: Ice Universe

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 09.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
#samsung-s23-ultra