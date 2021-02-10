Galaxy S24 Ultra получит значительно улучшенный модуль камеры

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Этот модуль камеры не меняли уже 3 года





Через несколько месяцев Samsung планирует представить следующее поколение серии Galaxy S24, но уже сейчас появляется множество истоков этой модели. Однако, если верить новым данным, то нас ждет обновление в камере, в старшей модели – Galaxy S24 Ultra.





Известный инсайдер Ice Universe раскрывает, что Galaxy S24 Ultra будет комплектоваться новым телевизором х3 – 50-мегапиксельным модулем (вероятно, Sony IMX 890, как у OPPO Find X6 Pro ). По сравнению с 10-мегапиксельным телеобъективом с оптическим зумом 3x для Galaxy S23 Ultra это может считаться существенным обновлением для будущего Galaxy S24 Ultra.









Но пока неизвестно о других модулях камеры, однако некоторые утверждают, что другие модули камер не претерпят физических изменений, а останутся как у предшественника, однако с улучшенным программным обеспечением.





Однако, в других аспектах, мы можем ожидать QHD+ AMOLED LTPO дисплеев для Galaxy S24 Ultra, и интересно, что дисплеи LTPO также планируются для моделей Galaxy S24 и S24+. Вероятно, все они получат чипсет Snapdragon 8 Gen 3, который будет анонсирован на саммите Snapdragon в октябре. Также возможны улучшения аккумулятора, One UI 6.0 на основе Android 14, улучшен датчик отпечатка пальца под дисплеем и многое другое для всей серии Galaxy S24.









Ожидается, что новые смартфоны Galaxy S24 поступят на рынок в начале следующего года, однако конкретных деталей пока нет, ведь это немного рано.





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Источник: Ice Universe