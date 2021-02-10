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  • Galaxy S24 Ultra переигрывает iPhone и Pixel по камере, Poco F6 уже готов к выпуску, а Apple ввела в заблуждение фанатов на презентации.

Galaxy S24 Ultra переигрывает iPhone и Pixel по камере, Poco F6 уже готов к выпуску, а Apple ввела в заблуждение фанатов на презентации.

06.11.2023 155 0

﻿ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

На этой неделе основное внимание было приковано к двум компаниям: Samsung и Apple. Яблочная корпорация провела "страшный" ивент, на котором показали новые чипы M3 и железки, в которые они их установили. Чипы получились славными, но немного неоднозначными, главный упор делали именно на графической части, привет гейминг на Apple.

Apple M3

Samsung в свою очередь, щедро забросал нас инсайдами по отношению к новой линейке Galaxy S24. Там и подробности о чипах, и новых супер режимах съемки видео и крутых ярких цветов. Короче говоря, они хотят как минимум повторить успех 23-й серии, а в идеале закрепить его и умножить. Искренне желаем корейцам удачи, потому что сильные игроки на Android и конкуренция это всегда круто.

Xiaomi на этой неделе продолжает наслаждаться своими новинками Xiaomi 14 и сеть заполнена первыми тестами флагманского Snapdragon 8 Gen 3. Чудеса, к сожалению, не произошло, и холодными новые чипы не назовешь. Ну и Xiaomi не была бы собой, если бы не показала хотя бы один бюджетник в неделю, а еще парочку заметили на сертификации.

Redmi 13C

Конечно, не могли мы вас и на этой неделе оставить без новостей из соседней "сверхдержавы", которая только процветает, а все им завидуют. Ну и порция отборочной дичи тоже на месте. Обо всем этом и многом другом смотрите в нашем дайджесте новостей за неделю на нашем YouTube канале:

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Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 06.11.2023
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