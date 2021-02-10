Garmin выпускает стильную серию умных часов Lily 2: доступная версия известного бренда!

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Самый маленький Garmin: интересно и необычно, но нужно ли?

Умные часы уже не вызывают недоумения, мы уже привыкли к их наличию на нашем запястье. Но если вы хотите действительно что-то необычное, чтобы выделяться среди толпы известного производителя, вы, пожалуй, в первую очередь думаете о Garmin.

И вот Garmin презентовала на CES 2024 обновление ﻿для своей младшей и элегантной серии Lily 2. Этот утонченный дизайн не оставит равнодушным каждого, а металлический корпус и уникальное устройство с сокрытием дисплея обеспечивают прочность и долговечность устройства. Предлагаются две версии: Lily 2 и Lily 2 Classic.

Производитель не указал объем батареи, но нас уверяют, что часы обеспечивают работу до пяти дней использования. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3, а плотность пикселей составляет 318 PPI.

Кроме того, он может похвастаться водонепроницаемостью 5 ATM (50 метров). Также он снабжен датчиками, среди которых акселерометр, датчик освещенности, пульсометр и монитор SpO2 (кислорода в крови). Подобно многим конкурентам, он также включает такие функции, как отслеживание активности и отслеживание сна.

Garmin Lily 2 доступен в кремово-золотом, светло-бронзовом, темно-бронзовом, сумеречном розовом, бледно-розовом и белом цветах, а его корпус изготовлен из армированного волокнами полимерного материала. Стандартная модель Lily 2 продается по цене $249, а версия Classic стоит $299.

Пока неизвестно, насколько это функциональные и качественные часы, мы привыкли видеть от Garmin габаритные и очень функциональные девайсы. Поэтому ждем тесты часов.

Источник: garmin