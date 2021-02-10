Горячую распродажу Realme GT Neo 5: мощную новинку с эффектным глифом отдают за 20 799

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Рекордсмен по скорости зарядки уже в продаже

Смартфон Realme GT Neo 5 был анонсирован еще в феврале 2023 года, но очень долго не мог полноценно добраться до глобального рынка. Многие люди ждали глобальную прошивку, чтобы приобрести себе этого красавца с великолепными характеристиками и интересной фишкой в виде глифа.

Смартфон получил очень качественный 1.5K AMOLED дисплей с частотой развертки 144 герца, диагональю 6.72 дюйма и тонкими рамками. Сердцем Realme GT Neo 5 стал флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1, который сам по себе является очень удачным решением.

Но здесь компания также еще хорошо поработала над охлаждением и обеспечивает плавную работу интерфейса, приложений и дает возможность играть в любые современные игры на максимальных настройках графики. Основной модуль камеры здесь – 50 Мп Sony IMX 890 с оптической стабилизацией. Он выдает просто шикарные фото как днем так и ночью, а также смартфон умеет снимать качественное видео в 4к 60-фпс со стабилизацией.

Также изюминкой аппарата стала мощная зарядка на 240 Вт, заполняющая аккумулятор на 4600 мАч всего за 10 минут. С такой скоростью, даже если вы заметите разряженный телефон перед уходом из дома, вы сможете зарядить его полностью никуда не опоздав.

Облик благодаря прозрачной панели с глифом также привлекает к себе внимание, и даже обладатели дорогих айфонов будут просить подержать и посмотреть что же это за зверь такой.

Сейчас глобальная прошивка уже вышла и этот смартфон можно приобрести в интернет-магазине Andro-price за 20799 грн в версии 16/256 ГБ и за 23 799 за 16/1024 ГБ. Сделать это можно по ссылке ниже:

Realme GT Neo 5 - Andro-price

Это китайский смартфон с глобальной прошивкой. Работает все: обновление по воздуху, Google сервисы, оплата NFC, есть 3 и 7 бэндов 4G и украинский язык из коробки. Устройство протестировали, оператор не блокируется. Цена самая низкая в Украине, удачных вам покупок и мирного неба над головой.

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