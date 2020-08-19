Где Xiaomi Mi Band 5 и другие товары можно прикупить по сниженным ценам
Низкие цены на: Xiaomi Mi Band 5 и другие товары
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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5
Характеристики: 1.1" AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0, китайская версия
Цена: $25,68 - https://lite.al/aQlq_X
Промокод "NEWBAND"
Камера для видеонаблюдения Xiaomi Yi
Характеристики: Home Camera, 1080 P (Full-HD), хранение в "Облаке"
Цена: $18,99 - https://lite.bz/GOHwY
Магнитный кабель для зарядки YKZ
Характеристики: Type-C/Micro USB/Lightning, 3.0А, светодиодная подсветка, нейлоновая оплетка
Версия: 1м, RED/BLACK/BLUE/SILVER
Цена: от $0,54 - https://lite.al/LlnKwM
Купон продавца $1.0
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