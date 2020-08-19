Где Xiaomi Mi Band 5 и другие товары можно прикупить по сниженным ценам

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Низкие цены на: Xiaomi Mi Band 5 и другие товары

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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5





Характеристики: 1.1" AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0, китайская версия

Цена: $25,68 - https://lite.al/aQlq_X

Промокод "NEWBAND"

Камера для видеонаблюдения Xiaomi Yi





Характеристики: Home Camera, 1080 P (Full-HD), хранение в "Облаке"

Цена: $18,99 - https://lite.bz/GOHwY

Магнитный кабель для зарядки YKZ





Характеристики: Type-C/Micro USB/Lightning, 3.0А, светодиодная подсветка, нейлоновая оплетка

Версия: 1м, RED/BLACK/BLUE/SILVER

Цена: от $0,54 - https://lite.al/LlnKwM

Купон продавца $1.0

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