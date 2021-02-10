Geely займется смартфонами

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Известный китайский автопроизводитель займется созданием мобильных устройств

Китайцы берутся за производство любой продукции, добросовестно копируют и перенимают, навыки и оборудование дорабатывается в процессе производства. А еще не редко, когда китайские компании в попытке масштабировать свой бизнес, осваивают новые для себя направления. Так, Xiaomi планирует создать свой электромобиль. Так почему бы автопроизводителю не попробовать свои силы в производстве смартфонов?

Глава и основатель китайского автопроизводителя Zhejiang Geely Holding Эрик Ли представил смелый план по запуску производства смартфонов с выходом первых устройств новой компании уже в 2023 году. Для этого создана «дочка» Hubei Xingji Shidai Technology Co Ltd., чей уставной капитал составит $1,55 млрд. Интересно, что ожидания компании таковы, что она планирует уже в первый год работы получить доход в сумме $1,5 млрд.

Амбиций Geely не занимать. Впрочем, компания может себе позволить экспериментировать и пробовать свои силы в чем-то новом. В свое время Geely приобрела Volvo, а затем и Lotus, Proton, долю бренда smart и London Taxi, которая производит знаменитые лондонские кэбы. Скорее всего, компания возьмет на себя только проектирование устройств для чего ей понадобится команда из опытных дизайнеров и инженеров. А вот производством и сборкой самих смартфонов займется контрактный производитель благо таких в Китае хватает.

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Источник: gizmochina