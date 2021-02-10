Глава Qualcomm: у нас будет чип, не уступающий M1 от Apple и Huawei не хуже Apple

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Центральный процессор М1 от Apple на голову превосходит по производительности самые мощные Intel Core 8-го поколения. Такие тяжеловесы как Qualcomm и Intel не готовы на сегодняшний день что-то противопоставить этому чипу. Но новый генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон готов все изменить.

В первом своем интервью на посту главы чипмейкера, Амон заявил о том, что уверен, что Qualcomm сможет не только дотянуться до той планки, которую задал чип М1, но и поднять ее еще выше. Если это произойдет, то на рынке появятся мощные ноутбуки с Windows 11 и процессорами Qualcomm.

Это достаточно громкое заявление и вряд ли бы глава компании, который только на днях сменил на посту Стива Молленкопфа, стал бы делать его, не будь у него плана как выполнить задачу. Вместо того, чтобы ждать, когда ARM предложит актуальное решение, Qualcomm возьмется за дело сама, она уже наняла бывших инженеров Apple, которые помогут ей в осуществлении задуманного.

«Нам нужно предложить лучшую производительность для устройств с аккумулятором, - сказал Амон. «Если Arm, с которой мы поддерживаем отношения в течение многих лет, в конечном итоге разработает процессор, который лучше, чем то, что мы можем построить сами, то у нас всегда есть возможность получить лицензию от Arm».

Среди прочего Криштиану Амон заявил о том, что Qualcomm намерена усилить свои позиции в Китае. Не обошел он вниманием и Huawei, сделав достаточно скандальное заявление, что в плане своего потенциала Huawei не уступает Apple. Ключевым же для чипмейкера бизнесом остаются системы на чипе для смартфонов. Так в прошлом финансовом году общая прибыль компании составила 16,5 млрд, из которых 12,8 млрд пришлись на мобильные платформы.

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Источники: androidauthority, gizchina