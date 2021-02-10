Глава Qualcomm уже видел первый смартфон Nothing

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Карл Пей приехал на MWC 2022 с прототипом первого смартфона

В прошлом году по сети пронесся слух, что детище Карла Пея стартап Nothing собирается выпустить свой первый смартфон. А уже в этом году глава компании опубликовал пост, который заставил думать, что эта информация правдива. Более того, поговаривают, что Карл Пей привез его на выставку MWC 2022 и демонстрировал в кулуарах.

Кое-кому даже удалось запечатлеть новенький аппарат в руках топ-менеджера, который он демонстрирует главе Qualcomm Криштиану Амону. Сам снимок попал в сеть благодаря Эвану Блассу, но как он оказался у него, он не сообщает. Тот факт, что свое детище Карл Пей показывает руководителю Qualcomm, может указывать на то, что в качестве аппаратной платформы выступит чипсет от американской компании.

К сожалению, фото сделано на приличном расстоянии и не блещет высоким качеством. Видно лишь, что в руках Карла Пея смартфон, который, возможно, одет в защитный чехол. При этом сам глава Nothing прикрывает пальцем блок основной камеры, и мы не можем увидеть то, как его оформили. Как скоро компания может представить своего первенца, сведений нет.

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Источник: androidauthority