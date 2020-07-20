Глава Xiaomi озвучил характеристики нового флагмана компании

1641

В сети уже не раз мелькали предсказания, что титульный флагман Xiaomi Mi 10 получит продвинутую версию, которая должна превзойти по характеристикам и цене Xiaomi Mi 10 Pro. В китайских источниках новинка мелькает с кодовым именем Super Large Cup, но на рынок она может выйти, как Xiaomi Mi 10 Pro+.





Официально





Судя по всему, анонс не за горами и именно на выход этого смартфона сегодня намекнул глава Xiaomi Лэй Цзюнь. Сегодня на своей странице в сети Weibo он опубликовал список характеристик нового устройства компании. В перечень вошли:





двойные стереодинамики;

экран с высокой частотой обновления;

модуль NFC;

дисплейный сканер отпечатков пальцев;

3,5 мм аудиоразъем для наушников;

ИК-порт;

поддержка 30-кратного зума и выше;

аккумулятор емкостью 4500 мАч и более;

система охлаждения;

беспроводная зарядка;

премиальный вибромоторчик с Х-осью.

Что это за смартфон и когда он будет выпущен, глава Xiaomi умолчал. Но, судя по списку характерных черт, речь идет о флагманском устройстве и велика вероятность, что он вольется в линейку Xiaomi Mi 10. По слухам, новинка должна предложить 120-герцовый AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 865/865+, 12-кратный оптический зум и новую технологию быстрой зарядки на 120 Вт.

Источник: sohu