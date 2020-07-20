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Глава Xiaomi озвучил характеристики нового флагмана компании

20.07.2020 1641 1

В сети уже не раз мелькали предсказания, что титульный флагман Xiaomi Mi 10 получит продвинутую версию, которая должна превзойти по характеристикам и цене Xiaomi Mi 10 Pro. В китайских источниках новинка мелькает с кодовым именем Super Large Cup, но на рынок она может выйти, как Xiaomi Mi 10 Pro+.


Официально

Глава Xiaomi озвучил характеристики нового флагмана компании – фото 1


Судя по всему, анонс не за горами и именно на выход этого смартфона сегодня намекнул глава Xiaomi Лэй Цзюнь. Сегодня на своей странице в сети Weibo он опубликовал список характеристик нового устройства компании. В перечень вошли:


  • двойные стереодинамики;
  • экран с высокой частотой обновления;
  • модуль NFC;
  • дисплейный сканер отпечатков пальцев;
  • 3,5 мм аудиоразъем для наушников;
  • ИК-порт;
  • поддержка 30-кратного зума и выше;
  • аккумулятор емкостью 4500 мАч и более;
  • система охлаждения;
  • беспроводная зарядка;
  • премиальный вибромоторчик с Х-осью.

 

Что это за смартфон и когда он будет выпущен, глава Xiaomi умолчал. Но, судя по списку характерных черт, речь идет о флагманском устройстве и велика вероятность, что он вольется в линейку Xiaomi Mi 10. По слухам, новинка должна предложить 120-герцовый AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 865/865+, 12-кратный оптический зум и новую технологию быстрой зарядки на 120 Вт.

 

Источник: sohu

Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Mike_Weaver 0
Миниджек вернут? Не верится
20.07.2020 14:52
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Глава Xiaomi озвучил характеристики нового флагмана компании