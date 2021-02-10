Главная проблема Xiaomi решится, Samsung борзеет и двуличная Apple

311

Лето неумолимо приближается к своему завершению и только новости технологий не заканчиваются никогда. Сегодня суббота, а значит, на повестке дня наш уже ставший традиционным новостной дайджест. Google представила свою бюджетный Pixel, Samsung выпустила дорогой Galaxy A52s, Realme показала свой первый ноутбук, а Epic Games вывела Тима Кука на чистую воду.

На неделе состоялся анонс Pixel 5a с поддержкой сетей пятого поколения. Это, наверное, очередной спорный смартфон компании, сочетающий в себя как плюсы, так и минусы. У него металлический корпус, емкая батарейка, защита от пыли и влаги по классу IP67. В тоже время тут 60-герцовый дисплей, уже не новый Snapdragon 765G и сканер отпечатков пальцев на задней панели. А еще это последний смартфон компании, где комплект поставки остался полным, зарядка на месте.

Смартфоны — это, конечно же, хорошо, но для Huawei сейчас их выпуск непозволительная роскошь. Но сдаваться она не намерена и обещает вернуть лидерство на смартфонном рынке. Осталось только найти того, кто не устрашится гнева США и согласится выпускать чипы Kirin для Huawei.

Тем временем OnePlus продолжает создавать странную рекламу. То она дразнила выпуском складного смартфона, то зачем-то пиарщики «прошлись» по наушникам от стартапа, основанного Карлом Пеем. Появилась новость о скором появлении OnePlus 9RT, который станет чуть усовершенствованной версией OnePlus 9R, где прокачают основную камеру, и он первым из плеяды устройств компании предложит Android 12.

А вот Oppo в перерывах между выпуском новинок упражняется в развитии технологий. В центре внимания — мобильные камеры и дисплей. Последний хотят научить воспроизводить звук, превратив экран в несколько динамиков. «Дочка» Realme же занята более «мирскими» делами и продолжает строить экосистему, в которой теперь есть место и ноутбуку. Модель получилась адекватная за свой прайс.

В США суд продолжает разбираться в претензиях Epic Games по отношению к Apple. Им удалось раскопать тот факт, что Тим Кук лицемерил, когда заявил, что все клиенты равны и ни для кого нет никаких поблажек и преференций. Оказалось, что привилегированные все же есть. Если ты избранный, то размер комиссии в App Store для тебя будет вдвое меньше.

Xiaomi стремится к мировому господству и понимает, что нужно больше и хороших продуктов. Она планирует выпустит еще две версии Xiaomi Mi 11 Lite с чипом Snapdragon 778G, одна из которых получит камеру под дисплеем. Также идут приготовления к будущему анонсу Xiaomi Mi 12, который должен застолбить звание первого с Snapdragon 895/898 и получит AMOLED-дисплей E5, который уже дебютировал в iQOO 8 Pro. Важная новость для фанатов — компания все же взялась за решение проблемы с датчиком приближения.

Новый Xiaomi Mi Mix 4 выглядит любопытной моделью, вот только за пределами Китая он скоро не появится, компания не успевает удовлетворить спрос на внутреннем рынке. Тут уж не до выхода на глобальный рынок. Еще в нашем выпуске есть и другие новости, а также полюбившаяся рубрика «Дичь». Потратьте немного времени на просмотр ролика, будет интересно! Приятного просмотра!