Глобальное обновление MIUI на базе Android 14 встретит пользователей в ближайшее время

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С нетерпением ждем

Xiaomi преподносит большой сюрприз, от которого будут в восторге пользователи. Смартфоны Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 12T в скором времени получат глобальное обновление MIUI на базе Android 14. После завершения процесса набора бета-тестеров, выбранные пользователи смогут получить обновления на свои устройства через беспроводное обновление (OTA).

Наконец, после длительного ожидания пользователи будут иметь возможность испытать это обновление. Продолжавшийся несколько недель процесс подачи заявки на бета-версию завершился отбором участников среди пользователей. Теперь пришло время официального выпуска обновления.

Xiaomi тщательно подготовила эти обновления, чтобы обеспечить наилучший опыт для пользователей, и планирует развернуть их в ближайшие недели. Мировое обновление MIUI на базе Android 14 встретит пользователей в ближайшее время. Хотя это обновление содержит новые функции и улучшения, оно также может содержать возможные ошибки. Пользователям следует помнить о терпении и способствовать улучшению обновления, предоставляя отзывы разработчикам. Xiaomi, с другой стороны, усердно работает над тем, чтобы пользоваться максимально комфортно. В скором времени пользователи Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 12T получат удовольствие от этого обновления.

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Источник: xiaomiui