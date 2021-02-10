Глобальный Xiaomi Smart Band 8 – 60 Гц, Always On, стильный дизайн уже доступен в Украине от 1 699

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ДО 14 ДНЕЙ РАБОТЫ И AMOLED ДИСПЛЕЙ

Через несколько дней после презентации глобальной версии Xiaomi Smart Band 8 он уже у нас в магазине с поддержкой русского языка и гарантией 12 месяцев!

Xiaomi Mi Smart Band 8 имеет 1,62-дюймовый дисплей AMOLED с частотой обновления 60 Гц и Always On Display. На выбор доступно множество циферблатов - как официальных, так и от комьюнити, так что визуально он вам не наскучит.

Смарт-браслет отслеживает более 150 видов тренировок, имеет встроенный пульсоксиметр и прочие штуки для отслеживания здоровья. А время автономной работы огромно – если выключить отслеживание уровня кислорода в крови – батареи хватит до 14 дней!

С Xiaomi Mi Smart Band 8 вы получите уведомление о вызовах и сообщениях на запястье, сможете следить за фазами сна. Поддерживается зарядка браслета прямо на магнитной подставке.

Мы предлагаем Xiaomi Mi Smart Band 8 по цене – 1 699 грн. Это лучшее предложение среди фитнес-браслетов!﻿

Xiaomi Smart Band 8 - 1 699 грн﻿

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