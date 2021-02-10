Глобальные версии серии Redmi Note 11: подробности

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Всего на мировой рынок выйдет шесть моделей линейки Redmi Note 11, две из которых под брендом POCO

Семейство Redmi Note 11 готовится к мировому дебюту. Ожидается, что в ее рамках выйдет шесть моделей, две из которых под брендом POCO. Две из четырех моделей линейки Redmi Note 11 должны получить процессоры от MediaTek и две — Qualcomm. Все 4 устройства Redmi имеют одинаковые параметры, и одно из них также появится в Китае.

Трио новинок из квартета будут именоваться Redmi Note 11, Redmi Note 11T и Redmi Note 11S. Есть шанс, что в плане дизайна они будут во многом схожи с устройствами серии Redmi Note 10. Смартфон Redmi Note 11 на глобальном рынке будет известен как POCO M4 и его кодовое имя Peux. От «оригинальной» китайской версии и Redmi Note 11T аппарат под маркой POCO не будет иметь каких-то принципиальных отличий.

Redmi Note 11T Pro обладает кодовым именем Veux и в отличие от прочих версий глобальной линейки Redmi Note 11 появится и в Китае. Смартфону приписывают чипсет от Qualcomm, 108 Мп датчик Samsung ISOCELL HM2, сенсор Samsung ISOCELL GW3 на 64 Мп, сверширик на 8 Мп Sony IMX355 и 2 Мп датчик глубины Omnivision OV02A.

Redmi Note 11S выйдет в двух версиях с индексами K6T и K7S. Первая из вариаций предложит чип MediaTek, 108 Мп датчик Samsung ISOCELL HM2, ширик Sony IMX355 на 8 Мп и 2 Мп сенсор для макросъемки. Модель с маркировкой K7S также получит тройную камеру, но в качестве главного будет выступать модуль на 64 Мп.

Ждут также анонс модели Redmi Note 11 Pro с индексом К7Т, которая также получит две версии, где одна из них оснащена модулем NFC. Ему приписывают три сенсора в основной камере: Samsung ISOCELL JN1 на 50 Мп + 8 Мп ультраширик Sony IMX355 + 2 Мп макродатчик Omnivision OV2A.

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Источник: xiaomiui