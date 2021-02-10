Good Lock, приложение для кастомизации вашего Galaxy, достигло отметки в более чем 100 миллионов загрузок в Galaxy Store

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Популярность Good Lock выросла после выхода Galaxy Z Flip 5

Недавно стало известно, что Good Lock - приложение, позволяющее почти полностью изменить облик интерфейса вашего смартфона Samsung, достигло отметки более чем в 100 миллионов загрузок в Galaxy Store. Это произошло благодаря расширению поддержки Good Lock в разных регионах на разных смартфонах Galaxy.

Особую популярность приложение получило с выходом Samsung Galaxy Z Flip 5, на котором появился внешний 3.4-дюймовый дисплей. В Good Lock можно было настроить тот же дисплей, добавив посторонние программы, которых нет в базовых настройках, приложение дает возможность запускать игры на внешнем дисплее, устанавливать кастомные анимированные обои и Always on Display и многое другое.

Кроме Good Lock с 16367061 инсталляциями, к нему присоединился модуль Sound Assistant с 11440106 загрузками на второй позиции. Далее к нему присоединились One Hand Operation+ с 8,522,285 инсталляциями и Lockstart на четвертой позиции с 6,606,160 инсталляциями. За ним следуют еще несколько популярных модулей: Theme Park, Multi Star, Home Up, ClockFace, NavStar, NotiStar и другие.

За последние 3-4 месяца больше всего загрузок пришлось на Юго-Восточную Азию, включая такие страны, как Таиланд и Индонезия. Благодаря расширению совместимости пользователи широко используют эти дополнения в Китае, Корее, Индии и США. Даже европейские страны, такие как Великобритания и Германия, способствуют росту спроса на кастомизацию с помощью этих модулей.

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Источник: samsung