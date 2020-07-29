Google Assistant заменит Bixby на смартфонах Samsung?

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Низкие продажи смартфонов вследствие пандемии коронавируса и кризиса на рынке, заставляют производителей искать пути выхода из ситуации, рисковать и экспериментировать. Так, по слухам, в настоящий момент Samsung ведет переговоры с Google об одной важной сделке, которая в итоге должна изменить восприятие от смартфонов южнокорейского гиганта.

Что происходит

По данным издания Bloomberg, если сделка завершится успешно, то на смартфоны Samsung придет поддержка голосового помощника Google Assistant, который заменит Bixby. Со своей стороны, Samsung и Google не подтвердили факт переговоров, а также не дали прямого ответа. Так, представитель Google заявил, что «Samsung может свободно создавать свой собственный магазин приложений и умного помощника» и, несмотря на то, что «мы регулярно общаемся с партнерами о способах улучшения взаимодействия с пользователями, планов менять что-либо нет».

Южнокорейский гигант же сообщил, что он тесно сотрудничает с Google и другими компаниями, чтобы предложить пользователям лучшие мобильные приложения. Но при этом он напомнил, что привержен собственной экосистеме и услугам.

Bixby — бесполезная фича для многих

Вопрос остается открытым, но найдется немало пользователей, кто посчитает замену Bixby на Google Assistant хорошей идеей, от реализации которой Samsung должна только выиграть. Напомним, что Bixby был запущен в 2017 году, когда были представлены флагманы серии Galaxy S8. С тех пор компания регулярно предлагала в своих устройствах отдельную кнопку Bixby, которая была для многих атрибутом бесполезным и лишним.

Это при условии, что сам южнокорейский гигант постоянно пытался сделать Bixby центром всех своих программных усилий и достижений в области ИИ. Но в прошлом году ситуация изменилась, и фирменный голосовой помощник перестал быть приоритетным направлением для компании. Это стало причиной того, что в Galaxy Note 10 и флагманах серии Galaxy S20 уже нет выделенной кнопки Биксби. Сама Bixby вызывала немало критики, а все по причине поддержки небольшого количества языков и отсутствия целого ряда полезных функций, которые можно найти в Google Assistant.

Источник: Bloomberg