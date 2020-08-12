Google добавляет функцию перевода в режиме реального времени в Gboard

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Давайте признаем: клавиатура от Google не зря пользуется такой бешеной популярностью. Лаконичный дизайн, быстрота работы, крутой функционал – что еще нужно от клавиатуры в смартфоне? Но Google решили пойти дальше.





Издание Android Police сообщает, что Google решил добавить функцию транскрибирования и перевода в реальном времени при использовании Gboard. Google намекала о возможном появлении этой функции еще в июле, и вот она появилась в приложении. До этого было невозможно переводить и диктовать слова прямо в Gboard.

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Обновив приложение, пользователи смогут использовать голосовой ввод, одновременно с переводчиком. Для этого вам нужно нажать на значок микрофона и начать диктовать то, что вы хотели написать. Вы увидите окно перевода в верхней части приложения. Когда вы будете наговаривать текст, ваши слова будут транскрибироваться на языке оригинала, а собеседнику будет подготовлен уже переведенный текст.





Вы сможете легко переключаться между языками, а также выйти из режима перевода, чтобы вручную отредактировать любое слово в окне перевода в верхней части Gboard. Кроме того, новые функции поддерживают все языки, доступные в Google Переводчике.

По отзывам пользователей, новая функция работает отлично и даже подбирает правильные знаки препинания. Но стоить отметить, что на данный момент существует ограничение на количество символов, присутствующих в поле перевода. Google Переводчик поддерживает ограничение только ﻿в 200 слов, что составляет около 2-3 предложений.

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Несмотря на то, что Google утверждает, что новая функция в Gboard распространяется на все устройства, некоторые аппараты все еще не получили эту функцию. Но ждать придется недолго – обычно Google оперативно отправляет обновления.

Источник: Android Police