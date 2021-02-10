Google I/O 2021: главное с конференции Google

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Прошел первый день конференции Google I/O и рассказываем ключевые его моменты

Google всегда проводит сложные и скучные презентации, а Google I/O интересна, прежде всего, разработчикам и гикам. Постараемся объяснить простым языком самые интересные момент вчерашней конференции. Сразу скажем, что аппаратных новинок показано не было и акцент пришелся на программные продукты.

Smart Canvas, LaMDA, фото под защитой и универсальные Google Maps

Smart Canvas — интерактивная площадка или онлайн-офис для всех желающих: от студентов до бизнесменов. Это платформа для командной работы, где можно задать цели, прописать задачи и делиться материалами, а главное — максимальная интеграция с сервисами компании. В проект можно вставить документ или таблицу, или провести видеоконференцию. Обещают корректор изображения и систему шумоподавления.

Не забыл Google и о голосовом помощнике, который хотят сделать еще «умнее». Для этого создали проект LaMDA, цель которого превратить голосового ассистента в полноценного собеседника, способного вести диалог и ответы будут осмысленными, а не набором «заученных» фраз.

Прокачали Google Maps, но все улучшения доступны только для Японии и США, прочие страны, пока, за бортом. Появились улучшения, заточенные на виртуальную реальность и для построения визуально эффектных маршрутов. Отображается информация о загруженности локаций, например, магазинов кафе или спортивных залов. Сами карты постараются сделать максимально подробными, где будут даже указывать светофоры и пешеходные переходы. А еще решено заботится о безопасности и для этого внедрили функцию безопасного маршрута, чтобы пользователь смог добраться до пункта назначения с наименьшими рисками и проблемами.

В Google Photo появилась функция Locked Folder, позволяющая отправить определенные фотографии в специальную папку, защитив ее паролем. Первыми новую фичу получат смартфоны Pixel, а до конца года ее обещают запустить и на других устройствах.

Android 12: новый дизайн и ключ от авто

Рассказ о Android 12 начали с того, что сообщили, что сейчас в мире насчитывается 3 миллиарда активных пользователей Android. Google не зря бравировала этой цифрой — это выпад в сторону Apple. В начале нынешнего года концерн из Купертино хватался 1 млрд активных пользователей iOS. Получай, у Android их втрое больше.

Решено сделать интерфейс смартфонов визуально красивым, гармоничным и лаконичным. Пришло время для нового дизайна — Material You и это самое значимое преображение Android с момента его появления. Акцент на цветовое разнообразие и адаптивность, а также легкость — система на 22% меньше нагружает смартфон и будет летать. В зависимости от цветовой гаммы обоев на экране будет меняться и цветовая схема интерфейса. Стоит установить обои, где ключевой цвет синий и этот оттенок станет доминирующим в цветовой схеме.

Среди улучшений Android 12 стоит отметить переработанную шторку и появление плитки Google Pay. А вот выделенные кнопки под Google Assistant признаны анахронизмом, с которым пришло время распрощаться.

Появилась функция Privacy Dashboard для просмотра информации, какие приложения и когда запрашивали конфиденциальные данные, например, месторасположение, доступ к камере или микрофону. Естественно, что при желании можно отключить доступ приложений к этим опциям.

Год назад этим хваталась Apple, а теперь пришло время сделать это и Google. Речь идет о том, чтобы превратить смартфон в цифровой ключ для открытия автомобиля. Запустят фичу осенью на смартфонах Pixel и Samsung, а работать она будет на первых порах с авто от BMW.

Программа бета-тестирования Androd 12 стартовала. В ней помимо Google присоединились такие компании как Asus, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, TCL, Vivo, Xiaomi и ZTE. Если говорить конкретно о моделях, то вот смартфоны, которые первыми «гоняют» новую версию зеленого робота: Asus Zenfone 8, OnePlus 9/9 Pro, Realme GT, iQOO Legend, Xiaomi Mi 11/Mi 11 Ultra/ Mi 11 X Pro/ Mi 11i, серия Redmi K40, ZTE Axon 30 Ultra и Tech Camon 17.

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