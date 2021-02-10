Google озвучила системные требования для установки Android 12

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Есть перечень требований, который позволяет пользоваться всеми благами Android 12

С выходом Android 12 на AOSP в начале месяца Google также выпустила последний документ по определению совместимости (CDD). Производители устройств должны соблюдать несколько аппаратных и программных требований, чтобы получить доступ ко всему функционалу двенадцатой итерации зеленого робота.

В Android 12 компания Google представила стандарт «Класс производительности», который «определяет набор возможностей устройства, выходящий за рамки базовых требований Android». Сюда входят носители, камера и «общие» (память, разрешение/плотность экрана).

Он позволяет разработчикам приложений определять, какие программные функции могут работать на смартфоне или планшете. Например, класс производительности 12 (для «устройств с наивысшей производительностью») может получить «самый высокий уровень обслуживания», тогда как класс 11 будет снижен до «высокого качества обслуживания», а все остальные получат базовый уровень.

Устройства, совместимые с Android 12 и относящиеся к классу производительности 11 (R) и 12 (S) должны обладать как минимум 12 Мп основной камерой с поддержкой записи видео в формате 4К со скоростью 30fps. Также требуется фронталка разрешением 5 Мп и выше с поддержкой записи роликов FullHD со скоростью 30 кадров в секунду. Гаджеты с классом производительности 11 могут предложить селфи-модуль на 4 Мп.

Для обоих классов требуется разрешение экрана 1080p (с 400DPI) или выше и минимальные требования к оперативной памяти 6 Гб. Также указаны требования к последовательному и случайному чтению/записи:

OEM-производители должны отображать индикаторы микрофона и камеры, когда эти два компонента используются приложениями, в том числе системными. Есть рекомендация о том, чтобы рабочая область датчика отпечатков пальцев под дисплеем (UDFPS) не мешала трехкнопочной навигации.

Полный текст документа определения совместимости (CDD) с Android 12 доступен здесь (в формате PDF).

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Источник: 9to5google