Google Pixel 8 Pro: первый взгляд, рендеры и видео

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первый взгляд на будущего флагмана Google Pixel 8 Pro

Google объявил дату ежегодной конференции разработчиков I/O 2023, которая запланирована на 10 мая. Ожидается, что на этом событии Google представит Pixel 7a и покажет, как будут выглядеть Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Подобно прошлогоднему событию, где дразнили серию Pixel 7, Google, вероятно, продемонстрирует краткий обзор серии Pixel 8.

Согласно декабрьским отчетам, Pixel 8 и Pixel 8 Pro получили кодовые названия shiba и husky соответственно, и их выпуск планируется на вторую половину 2023 года. Хотя у нас нет подтверждения характеристик, которые получит серия Pixel 8, мы нашли эксклюзивную информацию о дизайне Pixel 8 Pro, любезно предоставленную @onleaks.

Изображения демонстрируют обновленный дизайн кузова с закругленными углами, отличающийся от квадратной формы предшественника. Кроме того, значительные изменения можно наблюдать в модуле камеры, где все три объектива теперь объединены в одну овальную область. Есть новый датчик, расположенный под вспышкой, но его конкретная функция остается неизвестной. Это может быть макродатчик или Lidar или совершенно новая сенсорная технология.

Технические характеристики:

6,52-дюймовый LTPO OLED-дисплей

Плоская панель вместо изогнутой

Селфи-камера с центральным отверстием

Google Tensor G3 SoC

Графический процессор Mali 715

Размеры: 162,6×76,5×8,7 мм (12 мм с выступом камеры)

Ожидается, что флагманские смартфоны Pixel от Google 2023 будут иметь поддержку технологии HDR в шахматном режиме. Эта инновационная функция позволяет снимать несколько экспозиций одновременно, используя одинаковые пиксели.

В результате можно добиться того же визуального эффекта, что и традиционный HDR, без увеличения времени съемки или риска размытости изображений из-за смещения кадра через движение. С приближением I/O 2023 будет появляться все больше информации, следите за новостями.

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Источник: smartprix