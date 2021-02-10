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Google Pixel 8 – промо видео уже в сети, эксклюзивные функции, дизайн

12.08.2023 61 0

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Релиз не за горами

По предварительным графикам выхода, серия смартфонов Pixel 8 должна появиться в октябре этого года. Однако благодаря истокам мы можем узнать о них задолго до официального анонса. Сегодня в Twitter появился анонимный аккаунт, опубликованный промо-видео Pixel 8, в котором показана новая функция "Audio Magic Eraser". Это видео появилось месяцы вне официального анонса, как Google даже не подтвердил наличие этих устройств.


В этом ролике мы видим, как функция Audio Magic Eraser работает в практике. Во время видеосъемки на фоне шумной автомагистрали с помощью этой функции можно легко снизить уровень шума. В то же время следует отметить, что важно не превратить другие звуки в механические.

 

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На видео также показан новый смартфон Pixel 8 Pro в синем цвете, который может быть назван "Sky" при официальном выпуске.


Такая функция может стать важным аргументом в пользу выбора смартфона Pixel, поскольку сейчас это эксклюзив смартфона, и Google будет акцентировать внимание на ее наличии в новом процессоре Tensor G3.

 

фото Google Pixel 8 Pro


Что касается новых возможностей Pixel 8 Pro, есть и другие интересные функции, такие как "Temperature Reading", эксклюзивные возможности с Pixel 7 Pro в младшей модели, а также аппаратно-программные решения для обеспечения безопасности и локации устройства.﻿


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Источник: 9to5google

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 12.08.2023
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