Google Pixel 8 – промо видео уже в сети, эксклюзивные функции, дизайн

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Релиз не за горами

По предварительным графикам выхода, серия смартфонов Pixel 8 должна появиться в октябре этого года. Однако благодаря истокам мы можем узнать о них задолго до официального анонса. Сегодня в Twitter появился анонимный аккаунт, опубликованный промо-видео Pixel 8, в котором показана новая функция "Audio Magic Eraser". Это видео появилось месяцы вне официального анонса, как Google даже не подтвердил наличие этих устройств.





В этом ролике мы видим, как функция Audio Magic Eraser работает в практике. Во время видеосъемки на фоне шумной автомагистрали с помощью этой функции можно легко снизить уровень шума. В то же время следует отметить, что важно не превратить другие звуки в механические.

Семь как новый Pixel 8 series будет инсталлировать Audio Magic Eraser feature to reduce video background noise. #Pixel8 #Pixel8Pro #GooglePixel pic.twitter.com/Tb23MoDuUI — EZ (@EZ8622647227573) August 11, 2023

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На видео также показан новый смартфон Pixel 8 Pro в синем цвете, который может быть назван "Sky" при официальном выпуске.





Такая функция может стать важным аргументом в пользу выбора смартфона Pixel, поскольку сейчас это эксклюзив смартфона, и Google будет акцентировать внимание на ее наличии в новом процессоре Tensor G3.









Что касается новых возможностей Pixel 8 Pro, есть и другие интересные функции, такие как "Temperature Reading", эксклюзивные возможности с Pixel 7 Pro в младшей модели, а также аппаратно-программные решения для обеспечения безопасности и локации устройства.﻿





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Источник: 9to5google



