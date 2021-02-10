Google Pixel Fold на видео в руках, на $2000 не тянет

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Первые живые кадры из Google Pixel Fold

Известный инсайдер Kuba Wojciechowski опубликовал первое живое видео со сложным смартфоном Google Pixel Fold в руках. На нем хорошо виден дизайн, характеризующийся довольно толстыми рамками вокруг внутреннего дисплея.

Это мы уже видели на разных рендерах, но пока мы получили конкретное подтверждение на живом образце. К сожалению, внешний экран автор видео оставил без внимания, наверное, хочет выложить его отдельно, чтобы собрать очередную порцию просмотров через несколько дней.

Первый сложный "гуглофон" покажут на Google I/O. Уже стали известны подробные характеристики будущего суперфлагмана компании:

Наружный дисплей:

• 5.8" FHD+ (2092x1080 px) 120Hz OLED Display 17:9

Внутренний дисплей:

• 7.6", 2208x1840 px, 120Hz OLED 6:5

Камеры:

• 48MP main (f/1.7) Quad PD с OIS + LDAF + CLAF

• 10.8MP Ultra-Wide (f/2.2)

• 10.8MP Telephoto Camera (f/3.05)

• 5x Optical Zoom + 20x Super Res Zoom

• 9.5MP (f/2.2) наружная фронтальная камера

• 8MP (f/2.0) Камера внутри

• Tensor G2 5nm

• 12GB LPDDR5 RAM + UFS 3.1 storage

• Titan M2 чип безопасности

•﻿ Вес: 283гр

•﻿ Цвета: Черный и Белый

Цены:

• 12GB + 256GB = $1,799 (Pixel Watch в подарок!)

• 12GB + 512GB= $1,999 ( Pixel Watch в подарок!)

Даже несмотря на подарок каждому покупателю в виде часов, цена немного шокирует, почему Google решила, что ее творение может стоить дороже всех аналогов на рынке решительно непонятно. Возможно компании есть чем нас удивить и оправдать такие цифры, но это узнаем уже на официальной презентации.

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Источник: twitter