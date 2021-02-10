Google похоронила очередной проект – Pixel Pass

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очередной похороненный проект

Google неожиданно прекратила свою услугу подписки Pixel Pass, позволявшей пользователям получать смартфон Pixel вместе с премиальными сервисами за ежемесячную плату. Это произошло за несколько недель до запланированного выпуска новой серии Pixel 8.

Pixel Pass был запущен в 2021 году параллельно выпуску моделей Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Услуга позволяла пользователям получить один из этих смартфонов вместе с доступом к сервисам Google One (объем 200 ГБ), Google Play Pass для премиальных игр и приложений, а также YouTube Premium за ежемесячную подписку.

К сожалению, для тех, кто надеялся использовать это предложение для будущего Pixel 8, уже не сможет этого сделать. Однако текущие абоненты продолжат пользоваться своими планами в течение двух лет со дня начала подписки. По истечении этого периода абонентам будут автоматически предоставляться услуги Google по сниженной плате.

Причиной названо желание компании придавать гибкость в выборе аппаратного обеспечения и сервисов.

Также многим активным абонентам в качестве компенсации было предоставлено $100 кредита в Play Store. Эти средства можно использовать для покупки следующего смартфона Pixel.

Источник: 9to5google