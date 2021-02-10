Google разрабатывает приложение для Play Store под названием Cubes: ничего непонятно, но очень интересно!

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Применение, которое сможет все или нет...

Как сообщает Android Police, Google разрабатывает приложение для Play Store под названием Cubes, которое станет важным элементом использования устройства и будет использоваться для поиска новых приложений в самых разных категориях на основе ваших предпочтений.

Впервые о нем стало известно в начале этого года в Telegram-канале Google News . Когда Cubes впервые появился, приложение было лишь эскизом, не содержавшим никакого намека на то, для чего он предназначен. С тех пор интерфейс немного доработали, но в приложении еще нет контента, поскольку бэкенд еще не обнародован.

Редактор Google News Telegram Найл Садиков пишет: "Я предполагаю, что Cubes станет своеобразным "развлекательным центром", где будут храниться приобретенные фильмы, игры и книги. Впрочем, я могу ошибаться". Предположение Садыкова может быть верным. Особенно учитывая недавнее сообщение компании Google о прекращении поддержки журнале в Google News, они могут перенестись в Cubes, что было бы очень удобно.

На странице настроек есть список "Кубов". В этом списке есть:

Часы

Социальные

Покупки

Слушать

Игры

Читать

Еда

Sandcube

Также пользователи смогут совершать покупки с Cubes, хотя не понятно, что именно пользователи Android смогут покупать с помощью этого приложения. Одной из возможностей могут быть платные приложения.

Пока Google так и не объявили, что они собираются делать с этим приложением и зачем он нужен, мы можем опираться только на предположения со снимков с экрана.

Источник: androidpolice