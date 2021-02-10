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Android 14 Developer Preview 2﻿ доступна для загрузки и там есть на что посмотреть

Вчера, в международный женский день, вышла вторая версия Android 14 для разработчиков Developer Preview 2. В нашей команде разработчиков нет, но это не помешало нам составлять новую прошивку на рабочий Pixel 6 Pro. И хочу заметить, что в отличие от первой версии здесь есть на что посмотреть.

Сразу после установки нас встречают новые анимации жестов. Жест "обратно" теперь сопровождается иконкой, использующей выбранный основной цвет системы. Также добавили долгожданную анимацию перехода назад.

На Android 14 Developer Preview 2 она еще на стадии обкатки, и включить ее можно только в меню параметров для разработчика, но это выглядит действительно круто. При переходе назад вы видите предыдущее меню. Надеемся в релизной версии она будет включена по умолчанию.

Также в меню настроек безопасности и конфиденциальности можно увидеть значительные изменения. Теперь они поделены на более удобные категории, сопровождающиеся уникальными изображениями. Дополнительно внизу этого меню присутствует пункт "другие настройки" - там теперь собраны все дополнительные пункты, связанные с безопасностью устройства.

В предыдущих версиях Android они были разбросаны по всем настройкам. Например, если функция “показывать уведомления на заблокированном экране” была в пункте экрана, теперь эта функция находится в меню безопасности устройства. Это было очень неудобно, потому что иногда приходилось искать нужные настройки, однако Google наконец это пофиксировали и собрали все, что нужно в одном пункте.

Также систему научили определению захвата скриншотов - это поможет разработчикам бороться с хакерами, использующими снимки экрана для похищения частных данных, а также появилась функция ограниченного доступа к галерее фотографий, позволяющая сохранить частные фото.

В меню настройки PIN кода можно будет включить автоматическое подтверждение при правильном вводе, то есть без нажатия на галочку на экране блокировки – это будет работать только если пин код состоит из более чем четырех цифр. Данная функция будет удобной людям ранее пользовавшимся MIUI или любой кастомной прошивкой, однако активировать автоподтверждение невозможно. Этот функционал скрыт.

При подключении к компьютеру через USB в настройках появился новый пункт – с помощью которого можно использовать смартфон как веб-камеру, функция также пока не работает, но это было бы действительно полезным новшеством и надеюсь, что эта фишка доберется до релиза.

Система в целом стала более круглой. Некоторые элементы, например анимация при выборе пункта меню, стали скруглены. Это незначительное изменение, однако такое решение придало больше целостности системе, она стала выглядеть лучше. В паре с новыми анимациями жестов выглядит довольно свежим решением.

Следующее новшество – это индикация уведомлений с помощью вспышки или изменения цвета экрана. Эта функция включается в меню особых возможностей. Если с индикацией с помощью вспышки все понятно, то при использовании с помощью изменения цвета экрана вам на выбор дается 12 цветов, и при новом полученном уведомлении экран будет мигать несколько раз выбранным цветом. Думаю эта фишка будет полезна тем людям, которые привыкли к цветным индикаторам, которые сейчас почти нигде не используются

Также сменился медиаплеер в строке уведомлений. Он переехал на панель настроек и теперь у него есть новые приятные анимации подсветки при переключении треков и нажатии на кнопку паузы. Это уже прибавляли в Android 13 Developer Preview, но до релизной версии эти анимации так и не дошли.

В заключение есть незначительные изменения в меню выбора обоев и функция их генерации под названием “Emoji Lab”.

На данный момент это основные моменты, которые мы заметили в новой версии системы. Нельзя сказать, что произошли какие-то революционные изменения, но в мелочах система стала более удобной и выглядит немного наряднее. В следующем месяце выйдет первая Beta и ее вид будет максимально приближен к релизной версии. Там будет понятно, что останется в системе, а что отложат до лучших времен.

Скачать прошивку можно на официальном сайте по этой ссылке . Она доступна для всех смартфонов Pixel начиная с 4а. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в новой версии Android?

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Источник: 9to5google