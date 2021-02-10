Google запустит на Pixel 8 и смартфонов с Android 14 поддержку вывода lossless аудио без обработки через USB-C

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Lossless без обработки через USB-C

Google Pixel 8 может стать смартфоном для подлинных аудиофилов и меломанов. По данным инсайдера, ссылающегося на Дейва Берка, вице-президента Google по разработке, компания планирует внедрить в Android 14 поддержку вывода звука без потерь (lossless) через USB-C, минуя звуковой тракт смартфона. Это именно то, что нужно ценителям качественного звучания – сигнал не будет испытывать лишних искривлений во время обработки аудиочипом.



Аудио lossless – музыка, представленная в ее оригинальной несжатой цифровой форме с сохранением каждого нюанса и детали, предназначенной для слушателя. В ходе развития технологий специализированные музыкальные плееры заменили смартфоны и потоковые сервисы. Они часто жертвуют качеством, которое делает музыку особенной – именно это пытается изменить Google.



Дэйв Берк опубликовал новость на Reddit о том, что USB-аудио без потерь появится на Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Как передает энтузиаст Мишал Рахман, Берк говорит, что эта функция "обеспечит идеальный звук", позволяя музыкальным файлам обходить обычный конвейер обработки звука. Музыка будет поступать без какой-либо внутренней обработки смартфона на проводные наушники или другую аудиосистему.



Неискаженное lossless через USB-C будет доступно на серии Pixel 8 и других телефонах Android в будущем выпуске Android 14. Однако разработчики музыкальных плееров должны сначала добавить новый API в свои приложения. Говорят, что поддержка такого способа вывода lossless заложена в ОС еще с Android 14 Beta 2, но пока не реализована.

Источник: Android Police