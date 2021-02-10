Готовится недорогой Honor X8

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Появились первые подробности

Honor постепенно расширяет свой модельный ряд и усиливает давление на других игроков на рынке. Укрепить свои позиции в среднем сегменте компания намерена выходом серии Honor X8. Информация о центральной модели линейки была найдена в базе данных бенчмарка Geekbench, а также о ней рассказали сетевые информаторы.

Синтетический тест указывает на то, что Honor X8 предложит чипсет Snapdragon 680 с видеоускорителем Adreno 610. Гарантировано будет версия с 6 Гб оперативной памяти, и тестируемый аппарат работает под управлением Android 11. По итогам одноядерного теста Honor X8 набрал 378 баллов, а в многоядерном — 1473.

По данным сетевых источников, смартфон оснастят аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч с быстрой 22,5-ваттной зарядкой, IPS-дисплеем диагональю 6,7 дюйма разрешением FullHD+, фронтальной камерой на 16-мегапикселей и основной камерой с четырьмя сенсорами 64 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Когда могут представить Honor X8, не сообщается. Зато есть прогноз по цене. Запросить за смартфон в Европе могут 200 евро.

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Источник: mysmartprice