Готовьте денежки — смартфоны подорожают

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Во втором полугодии продолжится рост цен на мобильные устройства

Эта музыка будет вечной — рост цен на электронику. Производители не готовы быть Робин Гудами, чтобы раздавать свои смартфоны в убыток. Конечно, проще сказать, что смартфоностроители очень жадные ребята и поэтому неустанно повышают стоимость своих устройств, чтобы все больше «набивать» свои карманы.

Но, увы, к неизбежному росту цен на электронику подталкивают и производители компонентов к ним. Свою лепту во взвинчивание стоимости вносит и дефицит на рынке. Рост цен продолжится и во втором полугодии нынешнего года нам придется привыкать к новым ценникам на смартфоны. Об этом предупредил широкую аудиторию вице-президент Realme Сюй Ци.

В одном из интервью он заявил, что в начале года наблюдалась острая нехватка 5G-чипов, среди которых больше всего в дефиците оказались платформы Snapdragon 888 и Snapdragon 870. Наблюдался дефицит и 4G-процессоров.

Кроме того, топ-менеджер Realme отметил, что произошел рост цен на память, компоненты к зарядным адаптерам и прочие комплектующие. В среднем они добавили в цене 10%. Все это неизбежно скажется на стоимости конечных продуктов — она увеличится. Спровоцирует рост цен и набирающие популярность 5G-смартфоны. Пользователи в ряде стран уже начали активную миграцию на аппараты с поддержкой сетей пятого поколения. Рост спроса на такие модели также подхлестнет повышение их стоимости.

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Источник: mydrivers