График премьер смартфонов OnePlus: от бюджетника до уберфлагмана

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Обещано минимум пять новинок

Последние годы OnePlus была занята тем, что увеличивала модельный ряд, где главный упор пришелся на линейку Nord. Она осознала, что ставка только на флагманы в наши дни уже не работает, чтобы выжить нужна линейка массовых устройств, которые позволят компании зарабатывать. В этом году компания также займется расширением семейства Nord и не только.

OnePlus Nord CE 2 Lite﻿

Анонсы новинок будут устраивать регулярно. Так, по данным сетевых источников, в апреле компания должна представить OnePlus Nord CE 2 Lite. В этом же месяце или уже в мае выведут на рынок OnePlus Nord 2T и OnePlus 10R. На июль запланирован релиз OnePlus Nord 3, а завершит третий квартал нынешнего года компания выходом OnePlus 10 Ultra. Будут ли какие-то еще анонсы в четвертом квартале, не сообщается. Сейчас же производитель готовится к выходу OnePlus 10 Pro на глобальный рынок.

Известно, что OnePlus Nord CE 2 Lite будет построен на Snapdragon 695, удостоится 120-герцового экрана диагональю 6,58 дюйма, 8 Гб оперативки и флеш-накопителя вместимостью 128 Гб. Основная камера предложит три датчика с главным на 64 Мп и емкость аккумулятора составит 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой.

OnePlus Nord 2T﻿

Для OnePlus Nord 2T могли приготовить процессор Dimensity 1300, AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб встроенной, батарейку на 4500 мАч с быстрой 80-ваттной зарядкой.

OnePlus 10R может оказаться по начинке братом-близнецом Realme GT Neo 3. Ему предсказывают OLED‑панель диагональю 6,7 дюйма разрешением FullHD+, чипсет Dimensity 9000, фронталку на 16 Мп и тройную тыльную камеру с главным датчиком Sony IMX766 на 50 Мп. Аналогичные же характеристики склонны приписывать OnePlus Nord 3.

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Источник: twitter