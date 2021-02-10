График премьер смартфонов OnePlus: от бюджетника до уберфлагмана
Обещано минимум пять новинок
Последние годы OnePlus была занята тем, что увеличивала модельный ряд, где главный упор пришелся на линейку Nord. Она осознала, что ставка только на флагманы в наши дни уже не работает, чтобы выжить нужна линейка массовых устройств, которые позволят компании зарабатывать. В этом году компания также займется расширением семейства Nord и не только.
OnePlus Nord CE 2 Lite
Анонсы новинок будут устраивать регулярно. Так, по данным сетевых источников, в апреле компания должна представить OnePlus Nord CE 2 Lite. В этом же месяце или уже в мае выведут на рынок OnePlus Nord 2T и OnePlus 10R. На июль запланирован релиз OnePlus Nord 3, а завершит третий квартал нынешнего года компания выходом OnePlus 10 Ultra. Будут ли какие-то еще анонсы в четвертом квартале, не сообщается. Сейчас же производитель готовится к выходу OnePlus 10 Pro на глобальный рынок.
Известно, что OnePlus Nord CE 2 Lite будет построен на Snapdragon 695, удостоится 120-герцового экрана диагональю 6,58 дюйма, 8 Гб оперативки и флеш-накопителя вместимостью 128 Гб. Основная камера предложит три датчика с главным на 64 Мп и емкость аккумулятора составит 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой.
OnePlus Nord 2T
Для OnePlus Nord 2T могли приготовить процессор Dimensity 1300, AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб встроенной, батарейку на 4500 мАч с быстрой 80-ваттной зарядкой.
OnePlus 10R может оказаться по начинке братом-близнецом Realme GT Neo 3. Ему предсказывают OLED‑панель диагональю 6,7 дюйма разрешением FullHD+, чипсет Dimensity 9000, фронталку на 16 Мп и тройную тыльную камеру с главным датчиком Sony IMX766 на 50 Мп. Аналогичные же характеристики склонны приписывать OnePlus Nord 3.
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Источник: twitter
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