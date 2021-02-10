График выхода бета-версий Funtouch OS на базе Android 12

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Vivo начнет тестировать Android 12 для своих устройств с ноября

Android 12 одно из масштабных обновлений операционной системы Google. Новую итерацию зеленого робота упаковали в новый дизайн и предложили целый ряд новых функций. Как обычно, обновление будет разворачиваться постепенно по мере того, как производители смартфонов смогут оптимизировать Android 12 для своих гаджетов.





Vivo уже работает над новой версией Funtouch OS на базе Android 12. Сегодня компания опубликовала график выпуска бета-версий оболочки на базе двенадцатой итерации зеленого робота, где самым первым, кто ее получит стал Vivo X70 Pro+. Дорожная карта развертывания обновления выглядит так:

ноябрь 2021 года — Vivo X70 Pro+;

декабрь 2021 года — Vivo X60/X60 Pro/X60 Pro+, Vivo V21 и Vivo Y72 5G;

январь 2022 года — Vivo X70 Pro, Vivo V20/V21/V21e, Vivo Y31, Vivo Y51A;

март 2022 года — Vivo X50/X50 Pro, Vivo V20 Pro/V20 SE, Vivo Y33s, Vivo Y20G, Vivo Y53s и Vivo Y12s;

апрель 2022 года — Vivo S1/S1 Pro, Vivo Y19, Vivo V17/V17 Pro, Vivo Y73, Vivo Y51, Vivi Y20/20i и Vivo Y30.

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Помимо глобальной версии с Funtouch OS, Vivo также работает над OriginOS 2.0 для рынка Китая. Инсайдер Digital Chat Station уверяет, что OriginOS 2.0 не заставит себя долго ждать. Оболочка построена на базе Android 12 и компания вскоре должна приступить к ее тестированию.

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Источник: sparronews