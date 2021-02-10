Где купить дешевле?

График выхода бета-версий Funtouch OS на базе Android 12

22.10.2021 466 0

Vivo начнет тестировать Android 12 для своих устройств с ноября

Android 12 одно из масштабных обновлений операционной системы Google. Новую итерацию зеленого робота упаковали в новый дизайн и предложили целый ряд новых функций. Как обычно, обновление будет разворачиваться постепенно по мере того, как производители смартфонов смогут оптимизировать Android 12 для своих гаджетов.

 

График выхода бета-версий Funtouch OS на базе Android 12 – фото 1

 

Vivo уже работает над новой версией Funtouch OS на базе Android 12. Сегодня компания опубликовала график выпуска бета-версий оболочки на базе двенадцатой итерации зеленого робота, где самым первым, кто ее получит стал Vivo X70 Pro+. Дорожная карта развертывания обновления выглядит так:

 

  • ноябрь 2021 года — Vivo X70 Pro+;
  • декабрь 2021 года — Vivo X60/X60 Pro/X60 Pro+, Vivo V21 и Vivo Y72 5G;
  • январь 2022 года — Vivo X70 Pro, Vivo V20/V21/V21e, Vivo Y31, Vivo Y51A;
  • март 2022 года — Vivo X50/X50 Pro, Vivo V20 Pro/V20 SE, Vivo Y33s, Vivo Y20G, Vivo Y53s и Vivo Y12s;
  • апрель 2022 года — Vivo S1/S1 Pro, Vivo Y19, Vivo V17/V17 Pro, Vivo Y73, Vivo Y51, Vivi Y20/20i и Vivo Y30.

 

Читать также: Vivo на четвертой строчке и этим гордится    ﻿

 

Помимо глобальной версии с Funtouch OS, Vivo также работает над OriginOS 2.0 для рынка Китая. Инсайдер Digital Chat Station уверяет, что OriginOS 2.0 не заставит себя долго ждать. Оболочка построена на базе Android 12 и компания вскоре должна приступить к ее тестированию.

 

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

 

Источник: sparronews

 

Funtouch OS Vivo Android 12
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.10.2021

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
График выхода бета-версий Funtouch OS на базе Android 12