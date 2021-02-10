График выхода HarmonyOS 3.0 и кто первым получит прошивку

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Huawei продолжает развитие собственной операционки

В конце октября прошлого года на конференции для разработчиков Huawei объявила, что развитие фирменной операционной системы продолжается и очередной этап — выход HarmonyOS 3.0. Новая версия прошивки базируется на трех китах: непрерывные инновации, комплексный апгрейд возможностей системы и средств разработки.

К сожалению, на конференции не было сказано, когда HarmonyOS 3.0 доберется до устройств. Но сегодня появилась ясность с графиком развертывания новой итерации прошивки. Итак, сейчас подходит к концу этап закрытого бета-тестирования оболочки и в мае свет увидит публичная бета-версия. Анонс прошивки проведут в июле, а стабильная сборка выйдет в сентябре нынешнего года, т.е. практически через год после того, как было объявлено о ее разработке.

Каких-то революционных нововведений HarmonyOS 3.0 не принесет. Визуально она претерпит косметические изменения, но обещано что логика взаимодействия и опыта будут улучшены. Особое внимание уделят стабильности и оптимизации работы, а также повышению производительности работы системы. Предполагается, что первыми устройствами «из коробки» с HarmonyOS 3.0 будут флагманы серии Huawei Mate 50, анонс которого ждут уже в июле.

Источник: sparronews