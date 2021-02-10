Групповой психоз: защита от 5G или нанеси вред здоровью

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Они не защищают, а вредят

Со всех точек зрения 5G сулит технологический прорыв, который обещан тем странам, которые возглавят разработки в этой области. Ведь не зря же США так яростно борется с китайской Huawei в попытке ослабить ее и вытеснить с рынка 5G-телекоммуникаций. Америка решила, что она должна стать доминирующей силой на планете в области сетей пятого поколения.

Защитная маска от 5G

Но есть те, кто против прогресса и уверен, что 5G таит в себе угрозу. По сети гуляет немало страшилок, которые должны убедить, что эта технология вредна. И они находят отклик в сознании ряда людей. В мире есть немало тех, кто уверен, что 5G опасны для здоровья. Кто-то пошел поджигать вышки в Великобритании, а кто-то устремился покупать чудодейственные кулоны, браслеты и маски, которые якобы способны защитить от вредного влияния сетей пятого поколения.

Браслет-защита от 5G

А раз есть спрос на такой товар, то будут и предложения. Всегда найдутся те, кто не прочь заработать на страшилках. Но фишка в том, что те аксессуары, которые призваны защитить, сами таят в себе угрозу. Нидерландское ведомство по ядерной безопасности и радиационной защите проверило ряд подобных «оберегов» и пришла к выводу, что они радиоактивны.

Оберег-кулон от 5G

Уровень радиоактивного излучения невелик, но нельзя исключить того, что при длительном ношении подобные предметы могут быть опасны для здоровья. Чиновники известили продавцов о необходимости прекратить их продажу, и они обязаны проинформировать клиентов о том, что такие предметы могут быть небезопасны.

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Источник: autoriteitnvs﻿