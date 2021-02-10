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Очень интересно, но пока ничего непонятно

Компания Realme окончательно всех запутала со своей новой линейкой Neo. Сначала говорили о GT Neo 6, затем он превратился в GT Neo 5 Pro. Теперь он снова стал шестым, но их стало почему-то уже два.

И по одним данным это будут просто версии с разными аккумуляторами и мощностью зарядки, а другие источники утверждают, что будут отличаться и чипы. Обычному GT Neo 6 достанется Dimensity 9200+ а "прошка" уже получит улучшенный Snapdragon 8 Gen 2.

На сайте сертификации TENAA уже появились первые фото и характеристики новых смартфонов под маркировкой RMX3823 и RMX3820, но о процессорах там ни слова.

Однако есть данные об аккумуляторах и зарядках, и они не такие как утечки. Одна версия с аккумулятором на 4600 мАч и мощностью 240 Вт, другая 5200 мАч и мощность 150 Вт. Немного грустно увеличившихся не так сильно, как все ожидали.

Короче не исключено, что будут и другие сюрпризы, будем ждать подробной информации от более авторитетных инсайдеров, или увидим все уже на анонсе. Все равно гаджеты будут очень интересны в любой вариации из тех, что могут быть.

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Источник: gizmochina