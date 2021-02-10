Характеристики и рендеры Oppo Reno 8 Lite от авторитетного источника

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Очередной скучный ребрендинг

Скоро в Китае представят серию Oppo Reno 8, в рамках которой появится модель с чипом Snapdragon 7 Gen 1 и есть вероятность, что она станет дебютной на рынке с новой платформой. В семействе новинок найдется место Oppo Reno 8 Lite, информацией о котором поделился известный и авторитетный ресурс WinFuture.

Судя по тому, какими характеристиками наделят Oppo Reno 8 Lite, компания прибегнет к практике ребрендинга и переосмыслит OnePlus Nord N20, Oppo Reno 7 Lite или Oppo Reno 7Z. Источник указывает на присутствие AMOLED-панели диагональю 6,43 дюйма разрешением FullHD+ (2400х1080 точек), чипсета Snapdragon 695 5G с пиковой частотой 2,2 ГГц, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной.

В активе Oppo Reno 8 Lite будет фронтальный модуль на 16-мегапикселей, аккумулятор на 4500 мАч с 33-ваттной зарядкой и тройная тыльная камера 64 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Обещают поддержку NFC, двух симок и Bluetooth 5.1. Работать аппарат будет под управлением операционной системы Android 11 с надстройкой ColorOS. Остается открытым вопрос, когда состоится премьера Oppo Reno 8 Lite и сколько могут запросить за него.

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Источник: winfuture