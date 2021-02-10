Характеристики Meizu Blue 10

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С каким смартфоном Meizu возвращается в нишу доступных устройств

Были времена, когда у Meizu был довольно обширный модельный ряд и ее модели конкурировали со смартфонами Xiaomi. Но теперь она выпускает единичные устройства и пытается найти деньги, чтобы решить свои финансовые проблемы. Чтобы вернуть лояльность масс, компания решила возродить линейку доступных устройств mBlu (Meizu M), которые в свое время и позволили ей стать заметным брендом на рынке.

О возращении серии mBlu компания объявила сама, но начать было решено не со смартфона, а с носимых гаджетов. Мобильное устройство также выйдет в рамках этого семейства и первенцем после долгого перерыва станет Meizu Blue 10. На днях новинка появилась в базе данных TENAA, и мы можем взглянуть на то, какой она будет.

Это будет типичный для своего времени смартфон, который предложит дисплей с небольшими рамками и вырезом под фронталку. На тыльной стороне расположится основная камера, оформление которой напоминает тот дизайн что мы видели в Redmi K40.

По данным регулятора, габариты Meizu Blue 10 составят 164,5х76,5х9,3 мм и внутри корпуса скрывается батарейка емкостью 5000 мАч. На передней панели установили дисплей диагональю 6,517 дюймов разрешением 1600х720 точек. Упоминается неизвестной модели 4G-чип с восемью ядрами, работающими на частоте 2,0 ГГц, 4/6/8/12 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 64/128/256/512 Гб и, похоже, что в качестве главного в основной камере будет выступать датчик на 64 Мп.

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Источник: mydrivers