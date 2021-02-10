Характеристики Nokia X20 из бенчмарка

254

Nokia X20 получит 5G-чип Snapdragon 480 и Android 11

Компания HMD Global готовится провести 8 апреля пресс-мероприятие, посвященное анонсу новинок. Ожидается, что дебютирует новая X-версия и первыми двумя новинками будут Nokia X10 и Nokia X20, которые будут построены на базе чипа Snapdragon 480.

Это новейший процессор Qualcomm, который позволит предложить поддержку сетей пятого поколения в доступных смартфонах. Его установку в Nokia X20 подтверждают и данные бенчмарка Geekbench. В базе данных синтетического теста появилась информация об этом смартфоне, где указано, что гаджет работает на базе Snapdragon 480, обладает 6 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 11. По итогам забега в одноядерном тесте мобильник набрал 507 баллов, а в многоядерном — 1661.

﻿

Более доступный Nokia X10 удостоится 6 Гб оперативки и флеш-накопителя на 32 Гб. Ожидается, что за этот смартфон запросят 300 евро, а Nokia X20 могут оценить в 349 евро.

Наряду с Nokia X10 и Nokia X20 компания представит Nokia G10. По слухам, его оснастят неизвестной моделью восьмиядерным чипом, дисплеем диагональю 6,4 дюйма и основная камера получит датчик на 48-мегапикселей.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: komorkomat