Характеристики OnePlus 9RT объявлены официально

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OnePlus 9RT рискует быть клоном OnePlus 9

OnePlus продолжает работу на сближение с Oppo, но успевает попутно выпускать смартфоны. Очередная новинка — OnePlus 9RT, анонс которой в Китае пройдет 13 октября. OnePlus до последнего пыталась хранить в тайне выход этой модели, но вездесущие инсайдеры уже достаточно давно слили информацию в сеть о появлении смартфона. Понимая, что «шила в мешке не утаишь», компания взяла и сама досрочно опубликовала ключевые характеристики OnePlus 9RT.

Первое на что стоит обратить внимание, смартфон получит процессор Snapdragon 888. Все же компания решила чуть добавить производительности преемнику OnePlus 9R, но в ущерб комфорту работы с устройством. Все же склонность к перегреву и возникающие с этим проблемы, способны испортить общее впечатление от устройства.

Ожидаемо видеть, что OnePlus 9RT предложит оперативную память LPDDR5, флеш-накопитель стандарта UFS 3.1, AMOLED-дисплей Е-4 от Samsung, где частоту обновления «выкрутили» до 120 Гц. Питать смартфон станет аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой.

Удивительно, что компания предпочла промолчать по части камер новинки. Ведь инсайдеры убеждают нас в том, что на место 48 Мп сенсора Sony IMX586 у OnePlus 9R придет топовый 50 Мп датчик Sony IMX766. Но по каким-то причинам компания в числе ключевых черт новинки не упомянула этот факт или попросту приберегает его до анонса в попытке сделать иллюзию сюрприза. Ждем 13 октября, чтобы все узнать о OnePlus 9RT и той цене, которую запросят за смартфон и станет ли он «могильщиком» OnePlus 9.

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Источник: ithome