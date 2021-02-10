Характеристики ZTE Axon 40 Pro и ZTE Axon 40 Ultra

287

Много памяти, большие экраны, пять камер и хорошая производительность

В понедельник состоится премьера серии ZTE Axon 40, в рамках которой выйдут три модели. Помимо базовой версии смартфона компания представит ZTE Axon 40 Pro и Axon 40 Ultra, где последний смартфон будет выделяться камерой под дисплеем. Незадолго до анонса инсайдеры слили в сеть характеристики старших моделей линейки.

ZTE Axon 40 Pro удостоится 144-герцового OLED‑экрана диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+, чипа Snapdragon 870 и аккумулятора емкостью 5000 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой. Смартфон предложит фронталку на 16-мегапикселей, модуль NFC, линейный вибромотор, до 16 Гб оперативной памяти LPDDR5 и постоянной до 1 ТБ UFS 3.1. Основная камера будет четверной с датчиками 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Для ZTE Axon 40 Ultra приготовили 6,8-дюймовую OLED‑панель с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2480х1116 точек, проводную быструю зарядку мощностью 80 Вт и платформу Snapdragon 8 Gen 1. На тыльной стороне установили трио датчиков изображения и все они разрешением 64-мегапикселя. Для автопортретов предложат сенсор на 16 Мп, который отправили под экран.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: EqualLeaks