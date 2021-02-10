Honor 50 и Honor 50 Pro: главное отличие двух моделей

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Пресс-фото Honor 50 и Honor 50 Pro позволили узнать больше о камерах новинок

Honor в этом месяце проведет презентацию серии Honor 50. Известно, что в рамках новой линейки выйдет три модели, где помимо базовой представят Honor 50 Pro и Honor 50 SE. Нам еще предстоит точно узнать о том, чем будут отличаться все три смартфона. Но об одном из отличий мы можем судить уже сегодня.

Honor 50

Издание GSMArena опубликовало фото Honor 50 и Honor 50 Pro. Акцент сделан на основной камере, которая обладает тремя датчиками. Главный сенсор расположился в верхней окружности, а еще два — в нижней. Светодиодная вспышка вынесена за пределы двух кругов.

Обращает на себя внимание, что ни один из смартфонов не получит перископический датчик. Отличаться Honor 50 и Honor 50 Pro будут тем, что первый получит ключевой датчик на 50 Мп со светосилой f/1.8, а у «прошки» его разрешение составит 108 Мп с той же диафрагмой.

Honor 50 Pro

Напомним, что семейство Honor 50 представят 16 июня и точно известно, что хотя бы один из дебютантов получит 6-нанометровый чип Snapdragon 778G. Ожидается, что смартфоны оснастят OLED‑дисплеями с повышенной герцовкой и быстрой зарядкой, чья мощность в базовой версии серии составит 66 Вт и у «прошки» ее увеличат до 100 Вт.

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Источник: gsmarena