Honor 60 и Honor 60 Pro: ключевые детали

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Honor 60 и Honor 60 Pro получат среднего класса чипы Qualcomm и 108 Мп камеру

Всего два дня отделяют нас от презентации серии Honor 60. Компания должна представить базовый смартфон серии, его Pro-версию и, возможно, выйдет Honor 60 SE. Незадолго до анонса в сеть слили характеристики Honor 60, а Honor 60 Pro прошел испытание синтетическим тестом.

По информации сетевых источников Honor 60 должен быть построен на базе Snapdragon 778G, предложит OLED-панель диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+, 8/12 Гб оперативной памяти 128/256 Гб встроенной. Емкость батарейки составит 4800 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой и за работу смартфона будет отвечать операционная система Android 11 с оболочкой Magic UI 5.0. Основная камера будет тройной 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

В базе данных Geekbench 5 были найдены результаты тестирования Honor 60 Pro. Это позволило узнать, что базироваться новинка будет на Snapdragon 778G+, получит модификацию с 12 Гб оперативной памяти и в качестве операционной системы выступит Android 11. По итогам одноядерного теста смартфон набрал 816 баллов и в многоядерном — 2971.

Ожидается, что Honor 60 Pro также предложит 120-герцовый OLED-экран, селфи-камеру на 50-мегапикселей, технологию быстрой зарядки мощностью 66 Вт и многомодульную тыльную камеру с ключевым сенсором на 108-мегапикселей.

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Источник: mysmartprice